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أول تحرك أمريكي تجاه بنما بعد تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

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أول تحرك أمريكي تجاه بنما بعد تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

أول تحرك أمريكي تجاه بنما بعد تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 07:05 صباحاً - يخطط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للسفر إلى بنما الأسبوع المقبل على خلفية تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول نيته إعادة السيطرة على قناة بنما، وفق ما نقلت "بلومبرج" عن مصدر.


وأفادت الوكالة بأن "روبيو يخطط للسفر إلى بنما كجزء من جولة في أمريكا اللاتينية الأسبوع المقبل".

كما يخطط وزير الخارجية لزيارة جواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا، ومن المتوقع أن تكون هذه أول رحلة خارجية لروبيو منذ توليه منصبه.

ترامب يهدد بالاستيلاء على قناة بنما

وفي خطاب تنصيبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها "تم تسليمها إلى بنما"، لكنها الآن وقعت تحت النفوذ الصيني. 

كما اتهم ترامب بنما بمعاملة غير عادلة للسفن الأمريكية، بما في ذلك السفن الحربية الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه رسوما مرتفعة لاستخدام القناة. وقد رفض زعيم بنما، خوسيه راؤول مولينو، بشكل قاطع تصريحات ترامب حول نيته السيطرة على قناة بنما.

وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي يقع في بنما بأمريكا الوسطى، تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وتعد القناة واحدة من أهم الممرات المائية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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