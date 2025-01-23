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الاحتلال يعترف بعدم دقة معلومات الاستخبارات عن اغتيال قيادي القسام حسين فياض - أخبار كلمتك

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الاحتلال يعترف بعدم دقة معلومات الاستخبارات عن اغتيال قيادي القسام حسين فياض - أخبار كلمتك

الاحتلال يعترف بعدم دقة معلومات الاستخبارات عن اغتيال قيادي القسام حسين فياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 12:15 صباحاً - نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: "إنه تبين عدم دقة معلوماته الاستخباراتية عن اغتيال حسين فياض المعروف بـ "أبو حمزة" قائد كتيبة بيت حانون في غزة".

ظهور حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون

يشار أن حسين فياض (أبو حمزة) قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام ظهر أمس في غزة، بعد 8 أشهر من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله شمال القطاع غزة.

 

توجه لإقالة شلومي بيندر  شعبة الاستخبارات العسكري

كما نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن مسؤول أمني رفيع قوله: إن "رئيس شعبة الاستخبارات العسكري" (أمان) الجنرال شلومي بيندر، سيقال إن تبين أن له دورا في إخفاق 7 أكتوبر 2023".

وقبل ساعات من بدء عملية طوفان الأقصى فجر يوم 7 أكتوبر، كان شلومي يسحب جنوده من منطقة غلاف غزة وينقلها إلى الضفة الغربية، مما يعني غياب أي معلومات لدى جيش الاحتلال عن هذه العملية الفلسطينية وعن استعدادات كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وفي 2 مايو 2024 تم تعيينه رئيسا لشعبة "أمان" خلفًا لرئيسها المستقيل اللواء أهارون هاليفا، وهو ما أثار جدلا واسعا ودفع بوزير الأمن إيتمار بن غفير إلى المطالبة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت الذي وافق على قرار التعيين.

 

القسام تخوض اشتباكات مع الاحتلال غرب جنين

من جهة أخرى، قالت كتائب القسام، إن "مجاهدينا يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقنابل محلية الصنع مع قوات الاحتلال في بلدتي عرابة وفحمة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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