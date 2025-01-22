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عثروا عليها داخل باور بانك، مهندسو المقاومة يحصلون على كنز استخباراتي في غزة - أخبار كلمتك

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عثروا عليها داخل باور بانك، مهندسو المقاومة يحصلون على كنز استخباراتي في غزة - أخبار كلمتك

عثروا عليها داخل باور بانك، مهندسو المقاومة يحصلون على كنز استخباراتي في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:35 مساءً - تمكن مهندسو المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من اكتشاف أدوات تجسس مموهة زرعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أجهزة إلكترونية قبل انسحابها من مدينة غزة.

 

كشف قطع تجسس مموهة داخل أجهزة باور بانك في غزة

وحسب منصة "الحارس" التابعة للمقاومة الفلسطينية، "في عملية استخبارية نوعية دقيقة ومعقدة تمكن مهندسو المقاومة من كشف قطع تجسس مموهة داخل أجهزة شحن الهواتف باور بانك".

 

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، أن بعض القطع كانت أيضًا جزءًا من مكونات شبكة تجسس كبيرة تم كشفها في وقت سابق داخل أحد المستشفيات بمدينة غزة.

 

وتابعت وسائل الإعلام الفلسطينية، "أصبحت هذه الأجهزة بيد المقاومة، مما يشكل كنزًا استخباراتيًّا كبيرًا يساهم في مشاريع حيوية تعزز قدرات المقاومة، وتحول مخططات العدو إلى فرص تخدم مشروع التحرير".

 

وفي وقت سابق، كشف أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن ضبط شبكة أجهزة تجسس في أحد مستشفيات غزة بهدف مراقبة حركة المواطنين تمهيدا لاستهدافهم.

 

منصة الحارس تحذر عناصر المقاومة من خدعة الاحتلال

وفي سياق متصل، وجهت منصة الحارس، عبر الخبر الذي تداولته وسائل إعلام فلسطينية نصائح أمنية عدة للمقاومين في قطاع غزة مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت المنصة إن "قوات الاحتلال بدأت من لحظة سريان الهدنة بجمع المعلومات عن المقاومة تمهيدا لبناء بنك أهداف جديد، لذا مطلوب من الجميع اتخاذ أقصى درجات الأمن الشخصي وعدم الاستهتار أو التهاون في الأعمال العسكرية".

 

وطالبت المقاومين بعدم مغادرة العقد القتالية وأماكن القيادة والسيطرة إلا وفق إجراءات أمنية مشددة وتجنب الاتصالات غير الآمنة حتى لا يستطيع الاحتلال معرفتها، وبالتالي إدراجها في "بنك الأهداف".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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