اليوم، إعلان أسماء المرشحين لجائزة الأوسكار لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:00 صباحاً - تعلن اليوم أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، أسماء المرشحين، لنيل جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥.

ويعلن كل من بوين يانج، وراشيل سينوت، عن ترشيحات جوائز الأوسكار في نسختها الـ ٩٧، بشكل مباشر، علي قنوات، ABC، وHulu، وDisney+، كما ستذاع الترشيحات، علي تطبيقات TikTok، وYouTube، وInstagram، وFacebook التابعين للأكاديمية.

حرائق كاليفورنيا تؤجل إعلان ترشيحات الأوسكار

وكانت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت رسميًّا عن تأجيل موعد الإعلان عن ترشيحات حفل جوائز الأوسكار، من يوم 19 يناير إلى 23 يناير الجاري، بسبب حرائق كاليفورنيا.

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٩٧.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميًّا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

عقب إدراجه بالقائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار، معلومات عن الفيلم الفلسطيني “من المسافة صفر” فيديو كوميدي لـ كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم الأوسكار 2025

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.