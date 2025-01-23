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اليوم، إعلان أسماء المرشحين لجائزة الأوسكار لعام 2025 - أخبار كلمتك

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اليوم، إعلان أسماء المرشحين لجائزة الأوسكار لعام 2025 - أخبار كلمتك

اليوم، إعلان أسماء المرشحين لجائزة الأوسكار لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:00 صباحاً - تعلن اليوم أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، أسماء المرشحين، لنيل جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥.

ويعلن كل من بوين يانج، وراشيل سينوت، عن ترشيحات جوائز الأوسكار في نسختها الـ ٩٧، بشكل مباشر، علي قنوات، ABC، وHulu، وDisney+، كما ستذاع الترشيحات، علي تطبيقات TikTok، وYouTube، وInstagram، وFacebook التابعين للأكاديمية.

 

حرائق كاليفورنيا تؤجل إعلان ترشيحات الأوسكار

وكانت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت رسميًّا عن تأجيل موعد الإعلان عن ترشيحات حفل جوائز الأوسكار، من يوم 19 يناير إلى 23 يناير الجاري،  بسبب حرائق كاليفورنيا.

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٩٧.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميًّا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

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فيديو كوميدي لـ كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم الأوسكار 2025

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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