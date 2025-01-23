بعد تلميح الفيفا، الكشف عن سبب يمنع محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 02:00 صباحاً - محمد صلاح، كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أمس الأربعاء، أن نادي ليفربول قد يحصل على دفعة معنوية في محاولاته للاحتفاظ بنجمه المصري محمد صلاح بعدما بات المرشح الأول للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

لقب أفضل لاعب في العالم

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن صلاح يتمنى أن يتوج بلقب أفضل لاعب في العالم، ويعلم أنه مع اقترابه من الثالثة والثلاثين عاما، لن يتمكن من تحقيق هذا الطموح إلا من خلال اللعب في أحد أكبر أندية العالم.

حلم جائزة الكرة الذهبية

يبدو أن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية أصبحت مفتوحة في ظل عدم وجود بطولات قارية كبرى هذا الصيف، ويشعر صلاح أن هذا قد يكون عامه، إذ يملك 22 هدفا و18 تمريرة حاسمة في موسمه الرائع، كما وصل إلى هدفه رقم 50 في دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي

ولفتت "ميرور" إلى أن صلاح يعلم أنه ستكون لديه فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية إذا تمكن من قيادة "الريدز" إلى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، وقد يساعد هذا ليفربول في مساعيه للتوصل إلى اتفاق مع صلاح، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو، وما زالا على خلاف بشأن شروط ومدة اتفاقه على التجديد.

فيفا عن محمد صلاح: حان وقت تتويجه بجائزة "الأفضل في العالم"

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتألق النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي سواء في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال فيفا في تقرير له عن النجم المصري: يعيش صلاح واحدًا من أفضل مواسمه، وربما يكون في نهايته الأفضل على الإطلاق.. لقد ساهم الملك المصري في 39 هدفًا في 31 مباراة حتى الآن، عبر تسجيل 22 هدفًا آخرها ضد ليل الفرنسي، مع صناعة 17 هدفًا، وهو المعدل الأعلى له في مسيرته مع الريدز بواقع 1.26 مساهمة تهديفية لكل مباراة، ولكي يكون الرقم التاريخي واضحًا، يكفي الإشارة إلى أفضل أعوامه مع الفريق؛ حيث موسمه التاريخي في 2017\18، والذي ساهم خلاله بتسجيل 52 هدفًا في 50 مباراة في جميع المسابقات، وبهذا المعدل، يبدو أن "مو" سيتخطى هذا الرقم قبل نهاية الموسم الحالي.

فيفا: محمد صلاح يقدم موسم خارق

وأضاف: أداء صلاح الخارق، واستمراريته على كافة المستويات قادت ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا كذلك، ومنحته العديد من الأرقام القياسية التي حطمها هذا الموسم، بعدما أصبح في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، فضلًا عن دخوله قائمة العشرة الأوائل على مستوى التمريرات الحاسمة في البريميرليغ، محطمًا رقم ديفيد بيكهام.

جائزة الافضل تنتظر محمد صلاح

وتابع: المساهمة بتسجيل 39 هدفًا تضع صلاح كأكثر لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مساهمة في الأهداف، وبفارقٍ مريح عن مواطنه عمر مرموش الذي ساهم بتسجيل 33 هدفًا، فيما ساهم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني بتسجيل 30 هدفًا.. فضلًا عن كونه هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن، ما يغذي طموحه في مواصلة التألق، وإنهاء الموسم بألقابٍ تاريخية تضاف إلى سلسلة إنجازاته، وربما يختتم بها مسيرته مع ليفربول في حال لم يتم تجديد عقده الذي يمتد حتى نهاية يونيو 2025.

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