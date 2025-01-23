عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر - أخبار كلمتك

عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر - أخبار كلمتك

مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9، عبلة تفضح إبراهيم أمام عائلته - أخبار كلمتك

مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9، عبلة تفضح إبراهيم أمام عائلته - أخبار كلمتك

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالجيزة، موعد الظهور وطرق الاستعلام - أخبار كلمتك

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالجيزة، موعد الظهور وطرق الاستعلام - أخبار كلمتك

عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يفجر مفاجأة مدوية ويدعو لمظاهرة بعدن لتفويض زعيم الجماعة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يفجر مفاجأة مدوية ويدعو لمظاهرة بعدن لتفويض زعيم الجماعة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

فوز الريال وخسارة مان سيتي والبايرن، نتائج مواجهات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

فوز الريال وخسارة مان سيتي والبايرن، نتائج مواجهات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

شاهد اول الفيديوهات للاعتداء على شابة كانت على متن سيارة في عدن الليلة - أخبار كلمتك

شاهد اول الفيديوهات للاعتداء على شابة كانت على متن سيارة في عدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:في جريمة مروعة.. مسلحون يعتدون على مواطن بالضرب المبرح امام ابنته(فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:في جريمة مروعة.. مسلحون يعتدون على مواطن بالضرب المبرح امام ابنته(فيديو) - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، ميلان يخطف فوزا هاما أمام جيرونا - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، ميلان يخطف فوزا هاما أمام جيرونا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر - أخبار كلمتك

عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 01:20 صباحاً - كشف محامي طليقة صالح جمعة، تفاصيل منع اللاعب من السفر خارج البلاد. 

 

منع صالح جمعة من السفر خارج البلاد

وقال المحامي في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” بقناة  "etc" والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة: "حصلنا على حكم بحبس صالح جمعة لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مبلغ 420 ألف جنيه وعدم دفع النفقة الشهرية".

 

أسباب منع صالح جمعة من السفر

وأضاف: "كان هناك اتفاق بدفع صالح جمعة 35 ألف جنيه نفقة شهرية، والمبلغ تراكم عليه وحصلنا على الحكم في 2019، وحصلنا على حكم بحبسه في نوفمبر لمدة شهر، وتم اتخاذ الإجراءات ضده لمنعه من السفر".

وتابع: "الحكم نهائي، واللاعب لن يستطيع السفر، إلا بعد سداد المبالغ المالية لصالح موكلتي، وهناك قضايا أخرى، والنفقة وصلت لـ مليون و100 ألف جنيه".


وواصل: "إجمالي النفقة المطلوبة من صالح جمعة مليون و100 ألف جنيه، ولم تحدث أي محاولات للصلح، ولم يتواصل معانا أي شخص للصلح".


واختتم: "صالح جمعة كان عائدًا للعراق للعب هناك، وعلمت بذلك وتحركنا لمنعه من السفر".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

دوري أبطال أوروبا، باريس يحقق فوزا دراماتيكيا أمام مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق