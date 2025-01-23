دوري أبطال أوروبا، ميلان يخطف فوزا هاما أمام جيرونا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 12:25 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، حقق فريق ميلان فوزًا هامًّا أمام جيرونا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف الميلان اللاعب رفائيل لياو في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول.

فوز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي

وضمن منافسات نفس الجولة، حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا درامتيكيا أمام مانشستر سيتي بنتيجة (4-2)، في المباراة المقامة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين من خلال اللاعب جاك جريليش في الدقيقة 50، وإيرلينج هالاند في الدقيقة 53.

وعاد باريس سان جيرمان للمباراة من جديد بهدفين سجلهما عثمان ديمبيلي في الدقيقة 56، وبرادلي باركولا في الدقيقة 60، وذلك قبل أن يسجل جواو نيفيس الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، وأضاف جونتشالو راموس الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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