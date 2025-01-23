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فضيحة تهز مأرب .. شيخ دين يطلق فتاة من زوجها و يتزوجها - أخبار كلمتك

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فضيحة تهز مأرب .. شيخ دين يطلق فتاة من زوجها و يتزوجها - أخبار كلمتك

فضيحة تهز مأرب .. شيخ دين يطلق فتاة من زوجها و يتزوجها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 08:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

هزت فضيحة جديدة محافظة مأرب .

وفي التفاصيل قال مصدر محلي بأنه : قبل عامين، تزوج شاب مأربي بفتاة بمهر قدره ستة ملايين ريال. بعد ولادة طفلتهما الأولى، بدأت الخلافات بينهما، وسرعان ما أُلقي اللوم على السحر.

واضاف المصدر : اقترح الزوج السفر بزوجته إلى سيؤون لعلاجها عند طبيب نفسي، إلا أن والد الفتاة رفض إعادتها إليه .. وبدلاً من ذلك، قرر عرضها على معالج شهير بالقرآن ذائع الصيت في مأرب، حيث بلغت تكلفة العلاج أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال.

وتابع: بعد عدة جلسات، زعم الشيخ المعالج أنه لا سبيل لحل مشكلة الفتاة سوى الطلاق، وشجع الفتاة ووالدها على المطالبة بالطلاق من الزوج.

وأوضح: ورغم حب الزوج لزوجته ورفضه فكرة الطلاق، إلا أنه استسلم في نهاية المطاف تحت الضغوط ، وأصدر الشيخ فتوى تقضي بإعادة مليون وخمسمائة ألف ريال للزوج من مهره، بعد خصم تكلفة العلاج والرقية الشرعية.

وبحسب المصدر أن الشاب، الذي أصيب بصدمة نفسية جراء فقدانه لزوجته وأم طفلته، لجأ إلى الجبهة وانخرط في العمل العسكري للتغلب على معاناته .. لكن المفاجأة جاءت بالأمس عندما علم أن الشيخ المعالج نفسه قد تزوج طليقته بعد انتهاء عدتها، وأن زفافه يقام اليوم الخميس.

من/ عبدالرحمن انيس

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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