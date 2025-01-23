تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

أمطار غزيرة في 15 محافظة.. توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أمطار غزيرة في 15 محافظة.. توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزارة العمل توقف مفتش وموظفين طلبوا رشوة من مصنع شهير بالإسكندرية وتحيلهم إلى النيابة - أخبار كلمتك

وزارة العمل توقف مفتش وموظفين طلبوا رشوة من مصنع شهير بالإسكندرية وتحيلهم إلى النيابة - أخبار كلمتك

القبض على رئيس الإدارة المدنية لـ"الدعم السريع" في ولاية الجزيرة السودانية - أخبار كلمتك

القبض على رئيس الإدارة المدنية لـ"الدعم السريع" في ولاية الجزيرة السودانية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - حدث وأنت نائم| قرارات عاجلة ضد مرتكب «جريمة الأقصر».. والتحقيق في احتجاز فتاة بغرفة مظلمة 6 سنوات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - حدث وأنت نائم| قرارات عاجلة ضد مرتكب «جريمة الأقصر».. والتحقيق في احتجاز فتاة بغرفة مظلمة 6 سنوات - أخبار كلمتك

حملة لإزالة هذا الأمر من أحد أهم شوارع مدينة تعز(صور) - أخبار كلمتك

حملة لإزالة هذا الأمر من أحد أهم شوارع مدينة تعز(صور) - أخبار كلمتك

فضيحة تهز مأرب .. شيخ دين يطلق فتاة من زوجها و يتزوجها - أخبار كلمتك

فضيحة تهز مأرب .. شيخ دين يطلق فتاة من زوجها و يتزوجها - أخبار كلمتك

عقب حدوث هذا الأمر .. فتحي بن لزرق يدعو إلى ضرورة وجود شرطة آداب في هذا المكان بعدن - أخبار كلمتك

عقب حدوث هذا الأمر .. فتحي بن لزرق يدعو إلى ضرورة وجود شرطة آداب في هذا المكان بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عقب حدوث هذا الأمر .. فتحي بن لزرق يدعو إلى ضرورة وجود شرطة آداب في هذا المكان بعدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عقب حدوث هذا الأمر .. فتحي بن لزرق يدعو إلى ضرورة وجود شرطة آداب في هذا المكان بعدن - أخبار كلمتك

عقب حدوث هذا الأمر .. فتحي بن لزرق يدعو إلى ضرورة وجود شرطة آداب في هذا المكان بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 08:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

علق الصحفي البارز فتحي بن لزرق على فيديو متداول لفتاة في عدن ترقص على متن سيارتها .

وقال بن لزرق : قبل اكثر من اسبوع قررت ان اكتب عما اراه كل مساء حينما امر بسيارتي في طريق عودتي بجوار سوق الحجاز بعدن وكيف تحول المكان الى موقع للممارسات المشبوهة التي لاتخطئها  عين انسان ويعرفها ويعلمها كل شخص يعيش في عدن لكنني خشيت ان يُفهم الحديث على خلاف "هدفه". .

واضاف : هذا الصباح شاهدت فيديو لفتاة شابة ترقص من النافذة العلوية  لسيارة في نفس المكان وهي اضافة جديدة لكل الممارسات السيئة التي بات المكان يعج بها .

وتابع: وعليه نقول  ان وجود شرطة اداب في المكان بات ضرورة لابد منها حماية للقيم والاخلاق والسلوكيات العامة .

وأوضح : ولكل اسرة منحطة نقول :" اربطوا بناتكم  فللمجتمع  خطوطه الحمراء التي لن يسمح بتجاوزها  تحت اي مبرر .. ولكل شخص سيبرر ماحدث نقول :" خرج اختك او امك او زوجتك او بنتك ودعها ترقص بالشارع لكي نؤمن بان فعلك يوافق حديثك اما ان ترضاها لبنات الناس وترفضها لاسرتك فالأمر لا يستقيم .

واختتم: وللشاب الذي تصدى لهذا الفعل الاخلاقي نقول له :" سلمت يمناك …

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

عاجل:في جريمة مروعة.. مسلحون يعتدون على مواطن بالضرب المبرح امام ابنته(فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق