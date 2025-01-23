عقب حدوث هذا الأمر .. فتحي بن لزرق يدعو إلى ضرورة وجود شرطة آداب في هذا المكان بعدن - أخبار كلمتك

علق الصحفي البارز فتحي بن لزرق على فيديو متداول لفتاة في عدن ترقص على متن سيارتها .

وقال بن لزرق : قبل اكثر من اسبوع قررت ان اكتب عما اراه كل مساء حينما امر بسيارتي في طريق عودتي بجوار سوق الحجاز بعدن وكيف تحول المكان الى موقع للممارسات المشبوهة التي لاتخطئها عين انسان ويعرفها ويعلمها كل شخص يعيش في عدن لكنني خشيت ان يُفهم الحديث على خلاف "هدفه". .

واضاف : هذا الصباح شاهدت فيديو لفتاة شابة ترقص من النافذة العلوية لسيارة في نفس المكان وهي اضافة جديدة لكل الممارسات السيئة التي بات المكان يعج بها .

وتابع: وعليه نقول ان وجود شرطة اداب في المكان بات ضرورة لابد منها حماية للقيم والاخلاق والسلوكيات العامة .

وأوضح : ولكل اسرة منحطة نقول :" اربطوا بناتكم فللمجتمع خطوطه الحمراء التي لن يسمح بتجاوزها تحت اي مبرر .. ولكل شخص سيبرر ماحدث نقول :" خرج اختك او امك او زوجتك او بنتك ودعها ترقص بالشارع لكي نؤمن بان فعلك يوافق حديثك اما ان ترضاها لبنات الناس وترفضها لاسرتك فالأمر لا يستقيم .

واختتم: وللشاب الذي تصدى لهذا الفعل الاخلاقي نقول له :" سلمت يمناك …