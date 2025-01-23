شاهد اول الفيديوهات للاعتداء على شابة كانت على متن سيارة في عدن الليلة - أخبار كلمتك

افاد مواطنون بقيام شابة بالخروج من طاقة سيارة كانت على متنها وتغني بوضع غير مألوف امام احدى المولات في عدن مادفع شباب لايقاف السيارة.

وبحسب المواطنون فان الشابة نزلت من السيارة وهي تصرخ عل الشباب قبل ان يقوم احدهم بدفعها الى داخل السيارة واغلاق الباب عليها.

واشاروا الى ان هذه العادات دخيلة على عدن



https://x.com/cratersky2/status/1882192196453142866?t=Vabl4m8Y8g7GXNHKxDZVcA&s=19