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عاجل:الامير محمد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا بترامب عقب تصنيف أمريكا الحوثيين كمنظمة ارها بية - أخبار كلمتك

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عاجل:الامير محمد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا بترامب عقب تصنيف أمريكا الحوثيين كمنظمة ارها بية - أخبار كلمتك

عاجل:الامير محمد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا بترامب عقب تصنيف أمريكا الحوثيين كمنظمة ارها بية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 01:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقل سمو ولي العهد خلال الاتصال تهنئة خادم الحرمين الشريفين وتهنئة سموه لفخامته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنياتهما للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.
كما تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار سمو ولي العهد- حفظه الله - إلى قدرة إدارة فخامة الرئيس بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدًا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.
من جهته، عبر فخامة الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على تهنئتهما، مؤكدًا فخامته حرصه على العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.

ياتي ذلك عقب تصنيف امريكا الحوثيين كمنظمة ارهابية.

وقال البيت الأبيض: أنشطة #الحوثيين تهدد سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية

واضاف: سياستنا هي التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات #الحوثيين

واختتم: سياستنا هي التعاون مع شركائنا الإقليميين لحرمان #الحوثيين من الموارد بهدف إنهاء هجماتهم

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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