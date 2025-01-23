وزارة العمل توقف مفتش وموظفين طلبوا رشوة من مصنع شهير بالإسكندرية وتحيلهم إلى النيابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:55 صباحاً - قام قطاع التفتيش بوزارة العمل بضبط مفتش عمل، واثنين من الموظفين طلبوا رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات بأحد مصانع مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التستر على الفساد ومواجهته بكل حزم.

تفاصيل الواقعة

وقال محمد جبران وزير العمل في تصريحات اليوم الخميس، إنه فور تلقيه شكوى من أحد المواطنين، وجه الإدارة العامة لتفتيش العمل،برئاسة سيد الشرقاوي بالتحقق من المعلومات الواردة، والذهاب للإسكندرية، للتحقيق والمتابعة بشكل مباشر، وبعد التأكد من الوقائع، وملاحظة عدم وجود خط سير أيضا لهؤلاء المتهمين،صدر قرار بإيقافهم عن العمل،وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد اعتماد محافظ الإسكندرية.

وأهاب الوزير جبران بالمواطنين وأصحاب المصانع،بعدم الانصياع إلى أي طلبات غير مشروعة من مفتشي العمل بكافة المحافظات، ودفع أي مبالغ مالية مقابل خدمات،وقدم الشكر إلى المواطن الذي قدم الشكوى، والأدلة، وقال إنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة

مفتشي العمل بوزارة العمل

وأوضح أنه في وقت سابق قرر مكافآت لبعض مفتشي العمل من أبناء الوزارة الشرفاء، الذين أثبتوا جدارتهم وأمانتهم أثناء العمل، وهؤلاء يلقون كل الدعم والمساندة، مشيرا على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدم التستر على الفاسدين والمخالفين، ومواجهة ذلك بكل حزم..

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