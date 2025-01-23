طلاب الإعدادية بالقاهرة: امتحان الدراسات صعب وأسئلة الدين سهلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:00 مساءً - تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس الزمالك بالقاهرة حول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية، حيث أكد محمد حسن بمدرسة آمون بالزمالك، أن امتحان الدراسات الاجتماعية كان سهلا ولكن يحتاج إلى تركيز، أما امتحان الدين فكان سهلا موضحا أنه سيقضى الإجازة في لعب الكرة.

وقال رجب محمد رجب بمدرسة الأمل بالزمالك: إن امتحان الدراسات كان متوسطا. واختلف معهم عبد الرحمن محمد بمدرسة آمون بالزمالك الذى أكد أن امتحان مادة الدراسات كان صعبا ويحتاج إلى تركيز وتفكير وأوضح يس أسامة أن الامتحان كان صعبا.

واتفقت معهم هايدى التى أكدت أن امتحان الدراسات كان صعب جدا، وقالت حنين: إن الامتحان كان صعبا وملىء بالأسئلة. واختلفت معهما لطيفة محمد التى أكدت أن الامتحان كان سهلا.

أما رامى محمد صلاح بمدرسة آمون بالزمالك فأكد أن امتحان الدين كان صعبا بينما امتحان الدراسات كان سهلا.

امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة

وكان الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.

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