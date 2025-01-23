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طلاب الإعدادية بالقاهرة: امتحان الدراسات صعب وأسئلة الدين سهلة (فيديو) - أخبار كلمتك

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طلاب الإعدادية بالقاهرة: امتحان الدراسات صعب وأسئلة الدين سهلة (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب الإعدادية بالقاهرة: امتحان الدراسات صعب وأسئلة الدين سهلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:00 مساءً - تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس الزمالك بالقاهرة حول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية، حيث أكد محمد حسن بمدرسة آمون بالزمالك، أن امتحان الدراسات  الاجتماعية كان سهلا ولكن يحتاج إلى تركيز، أما امتحان الدين فكان سهلا موضحا أنه سيقضى الإجازة في لعب الكرة.

وقال رجب محمد رجب بمدرسة الأمل بالزمالك: إن امتحان الدراسات كان متوسطا. واختلف معهم عبد الرحمن  محمد بمدرسة آمون بالزمالك الذى أكد  أن امتحان مادة الدراسات كان صعبا ويحتاج إلى تركيز وتفكير وأوضح يس أسامة  أن الامتحان كان صعبا.

 

واتفقت معهم هايدى التى أكدت أن امتحان الدراسات كان صعب جدا، وقالت حنين: إن الامتحان كان صعبا وملىء بالأسئلة. واختلفت معهما لطيفة محمد التى أكدت أن الامتحان كان سهلا.

أما رامى محمد صلاح بمدرسة آمون بالزمالك فأكد أن امتحان الدين كان صعبا بينما امتحان الدراسات كان سهلا.

امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة

وكان الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر  .

وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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