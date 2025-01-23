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الرياضة - 07:11 - «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة مائية و أمطار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:11 - «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة مائية و أمطار - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة مائية و أمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:11 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، ابتداءً من يوم الجمعة 24 يناير الجاري، وحتى الأربعاء 29 من ذات الشهر، محذرة المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

طقس الفترة المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الفترة المقبلة يكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60:40 كم/س، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3:2 متر.

طقس غدا
طقس يوم الجمعة 24 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 12
السواحل الشمالية 20 9
شمال الصعيد 21 9
جنوب الصعيد 24 12

طقس الجمعة 24 يناير 2025

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى انتشار نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس يوم السبت 25 يناير 2025

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس يوم السبت المقبل يشهد انتشار شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس يوم السبت 25 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 12
السواحل الشمالية 20 11
شمال الصعيد 22 9
جنوب الصعيد 25 13

طقس يومي الأحد والإثنين 26 و27 يناير 2025

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس يومي الأحد والإثنين 26 و27 يناير 2025، يشهدا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، فيما يشهد طقس يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يناير 2025، انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 24 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 21 10
بنها 20 11
دمنهور 20 12
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 20 13
بورسعيد 20 11
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
شرم الشيخ 22 15
الإسكندرية 20 10
العلمين الجديدة 20 9
مطروح 20 9
الغردقة 23 14
الأقصر 24 11
أسوان 24 13
الوادي الجديد 23 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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