الرياضة - 07:11 - «وزير العدل» يعتمد ترقية 2415 موظفا بالشهر العقاري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:11 مساءً - اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، حيث تم ترقية 2415 موظفا، ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، يأتي ذلك سعيًا من وزارة العدل نحو تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، وتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

شملت الحركة تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، 1143 باحث قانون، و 353 باحث تمويل ومحاسبة، و 658 الوظائف الكتابية والفنية والحرفية و العمال، و 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشراف.

جدير بالذكر أنه سيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في المصلحة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وذلك طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحسب موافقة وزير العدل.