موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 بحسب الخريطة الزمنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 10:17 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد استئناف الدراسة لطلاب صفوف النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية، للفصل الدراسي الثاني لعام 2025 الجاري.

يأتي ذلك بحسب الخريطة الزمنية التي حددتها الوزارة، والتي أوضحت موعد بدء الفصل الدراسي الأول والثاني وموعد بدء الامتحانات وانتهائها.

تستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2024-2025، وإجازات العام الدراسي 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024-2025

وبحسب الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، فتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 2024-2025، يوم السبت 25 يناير الجاري، وتنتهي يوم 8 فبراير المقبل، وهو يوم بدء الطلاب الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

مدة العام الدراسي الجديد 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024-2025، يصل إلى 106 أيام عقب ذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، مشيرة إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني يبلغ نحو 97 يومًا، وبذلك تصل مدة الدراسة الفعلية في المدارس إلى 203 أيام خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد وانتهاء العام الدراسي 2024-2025، إضافة إلى موعد بدء امتحانات الفصلين الدراسيين وإجازة نصف العام، وجاءت الخريطة الزمنية على النحو التالي:

- بدأ العام الدراسي الجديد 2024-2025، يوم السبت 21 سبتمبر 2024.

- امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 11 يناير 2025.

- إجازة منتصف العام الدراسي 2024-2025، يوم 25 يناير 2025.

- تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025.

- تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو القادم.

- يبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025، في 14 يونيو المقبل.

إجازات العام الدراسي الجديد 2024-2025

وتتعدد الإجازات التي يحصل عليها الطالب خلال العام الدراسي 2024-2025، وتأتي على النحو الآتي:

- إجازة عيد الميلاد المجيد، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

- إجازة عيد الفطر المبارك، من الاثنين 31 مارس 2025.

- إجازة شم النسيم يوم، الاثنين 21 أبريل 2025.

- إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

- إجازة عيد العمال، يوم الخميس 1 مايو 2025.