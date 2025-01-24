الرياضة - 12:11 - قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في مصر.. وعيار 21 يواصل الصعود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 12:11 صباحاً - سعر الذهب الآن.. شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، 24 يناير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية بمصر مع بداية التعاملات في محال الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في محال الصاغة بمصر - نحو 3825 جنيهًا للبيع و3800 جنيه للشراء، وذلك دون إضافة تكلفة المصنعية.

أما سعر جرام الذهب عيار 24 - الأغلى بين الأعيرة في سوق الصاغة بمصر - فقد بلغ نحو 4371.5 جنيه للبيع و4342.75 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4371.5 جنيه 4342.75 جنيه عيار 22 4007.25 جنيه 3981 جنيه عيار 21 3825 جنيهًا 3800 جنيهًا عيار 18 3278.5 جنيه 3257.25 جنيه عيار 14 2550 جنيه 2533.25 جنيه عيار 12 2185.75 جنيه 2171.5 جنيه عيار 9 1639.25 جنيه 1628.5 جنيه الجنيه الذهب 30600 جنيه 30400 جنيه

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن نحو 4371.5 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 الآن في بداية تعاملات اليوم نحو 4007.25 جنيه للبيع، و3981 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 3825 جنيهًا للبيع، و3800 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3278.5 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن نحو 2550 جنيه للبيع، و2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن إلى 2185.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر الآن 1639.25 جنيه للبيع، و1628.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 30600 جنيه للبيع، و30400 جنيه للشراء.