عاجل: نجاة ضابط أمن من محاولة اغتيال في لحج - أخبار كلمتك

أفادت مصادر محلية، أن إنفجار عبوة ناسفة بمنطقة الحمراء بمحافظة لحج استهدفت، فجر اليوم الجمعة، طقم عسكري يقوده ضابط أمني، يدعى نصر ناجي اليافعي، يعمل في إدارة البحث الجنائي بشرطة لحج.

وقالت المصادر، أن العبوة الناسفة انفجرت بالطقم العسكري الواقف بجانب منزل المستهدف، وأحدث الإنفجار صوت قوي جدا سمع صداه إلى مناطق مجاورة ، وحدوث أضرار كبيرة بالمركبة الأمنية " الطقم ".

وأوضحت المصادر، بإن الضابط نجا من محاولة إغتيال إستهدفته، بعبوة ناسفة زرعت داخل الطقم العسكري الذي كان يقوده الضابط المستهدف نصر ناجي اليافعي، بعد وصوله إلى بيته، وأسفر إنفجار العبوه الناسفة التي زرعت تحت كرسي السائق، إلى تمزيق كرسي السائق ومقدمة الطقم بالكامل.

ولفتت االمصادر ، إلى أن قوة أمنية لشرطة لحج نزلت إلى مكان الحادثة، وباشرت التحقيق والتحري والبحث عن مرتكبي التفجير، وأعتقلت عدد من العناصر المشتبه بهم.