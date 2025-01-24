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عاجل: نجاة ضابط أمن من محاولة اغتيال في لحج - أخبار كلمتك

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عاجل: نجاة ضابط أمن من محاولة اغتيال في لحج - أخبار كلمتك

عاجل: نجاة ضابط أمن من محاولة اغتيال في لحج - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

أفادت مصادر محلية، أن إنفجار عبوة ناسفة بمنطقة الحمراء بمحافظة لحج استهدفت، فجر اليوم الجمعة، طقم عسكري يقوده ضابط أمني، يدعى نصر ناجي اليافعي، يعمل في إدارة البحث الجنائي بشرطة لحج.

وقالت المصادر، أن العبوة الناسفة انفجرت بالطقم العسكري الواقف بجانب منزل المستهدف، وأحدث الإنفجار صوت قوي جدا سمع صداه إلى مناطق مجاورة ، وحدوث أضرار كبيرة بالمركبة الأمنية " الطقم ".

وأوضحت المصادر، بإن الضابط نجا من محاولة إغتيال إستهدفته، بعبوة ناسفة زرعت داخل الطقم العسكري الذي كان يقوده الضابط المستهدف نصر ناجي اليافعي، بعد وصوله إلى بيته، وأسفر إنفجار العبوه الناسفة التي زرعت تحت كرسي السائق، إلى تمزيق كرسي السائق ومقدمة الطقم بالكامل.

ولفتت االمصادر ، إلى أن قوة أمنية لشرطة لحج نزلت إلى مكان الحادثة، وباشرت التحقيق والتحري والبحث عن مرتكبي التفجير، وأعتقلت عدد من العناصر المشتبه بهم.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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