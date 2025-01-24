وائل القباني: الزمالك أخطأ في عدم رحيل زيزو وأفضل لاعب مصري لا يستحق أكثر من 15 مليون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 03:40 صباحاً - قال وائل القباني نجم الزمالك السابق، أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ بل بالمجهود داخل الملعب ونتائج الدوري دليل على ذلك.

وتابع وائل القباني خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "المهام التي يقوم بها أحمد فتوح تميل للجانب الدفاعي أكثر من الهجومي وهذا خطأ من جروس".

وأكمل: "المردود الفني للاعبي الزمالك ومودرن سبورت كان ضعيف للغاية".

واستطرد: "مصطفى العش لاعب جيد لكن ليس أي لاعب يتمكن من اللعب مع الأهلي والزمالك".

وأردف:"تصريحات جروس عقب مباراة الزمالك ومودرن سبورت لم تكن موفقة".

وشدد القباني على أن أفضل لاعب في مصر يجب أن لا يتقاضى أكثر من 10 لـ 15 مليون.

وأشار:"لو كنت رئيس نادي الزمالك لوافقت على رحيل زيزو منذ العرض الأول والذي كان قيمته 5 ملايين دولار".

واختتم:"لا نستطيع الحكم على مصطفى العش إلا بعد المشاركة مع الأهلي".

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