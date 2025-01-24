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استعدوا، الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مقلقلة في طقس اليوم وتحذر من يوم الأحد - أخبار كلمتك

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استعدوا، الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مقلقلة في طقس اليوم وتحذر من يوم الأحد - أخبار كلمتك

استعدوا، الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مقلقلة في طقس اليوم وتحذر من يوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:35 صباحاً - واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراتها بشأن حالة الطقس، مؤكدة أن طقس اليوم الجمعة 24 يناير 2025 يشهد 4 ظواهر جوية مقلقة. 

 

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد في بيان، يشهد اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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 الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

شبورة كثيفة

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم أوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2 أمتار).

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار اليوم، كشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات بالسواحل الشمالية والوجه البحري.

 

نشاط للرياح

أما الرياح فقد أشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

 

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ولفتت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط، ستكون حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5: 1.25) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت أن حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (2: 3) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

 

طقس غد السبت 25 يناير 2025 حتى الأربعاء 29 يناير

 

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وعن طقس الأسبوع المقبل قالت هيئة الأرصاد، إن طقس غدا السبت يشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد غدا السبت بحسب الأرصاد أمطار خفيفة على مناطق بالإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار طقس الأحد فقد يشهد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

بينما طقس الثلاثاء 28 يناير والأربعاء 29 يناير 2025 يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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