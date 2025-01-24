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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:00 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئ على  جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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