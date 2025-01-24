سوزان مبارك تتصدر "إكس" بعد افتتاح معرض الكتاب وعلاء مبارك يتفاعل بتعليق مثير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:10 صباحاً - تصدر اسم سوزان مبارك، موقع التدوينات القصير بمنصة “إكس” تويتر سابقًا، بالتزامن مع افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس أمس الخميس.

وأشاد متابعون بإسهامات سوزان مبارك في مبادرة القراءة للجميع، وكتب نشطاء: "بمناسبة موسم معرض الكتاب شكرًا للسيدة سوزان مبارك راعية الأمومة والطفولة وصاحبة مبادرة القراءة للجميع، وفي عام 2006 أُعتبر معرض الكتاب تاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب".

كما نشرت متابعة، رسالة سوزان مبارك عن مشروع القراءة للجميع



كما كتب علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، قائلًا: " بمناسبة معرض الكتاب ٢٠٢٥ نتذكر مشروع غني عن التعريف ومن أهم المشاريع الثقافية مشروع "القراءة للجميع“ ومكتبة الأسرة الذي عمل على توفير ملايين الكتب بأسعار زهيدة بل وصل إلى توفره مجانا كما تم في حملة المليون كتاب حتى يكون الكتاب في متناول الجميع ويساهم في نشر المعرفة والثقافة”.

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