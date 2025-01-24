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برونو فرنانديز: نريد أن نجتاز الدوري الأوروبي ونصل إلى النهائي - أخبار كلمتك

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برونو فرنانديز: نريد أن نجتاز الدوري الأوروبي ونصل إلى النهائي - أخبار كلمتك

برونو فرنانديز: نريد أن نجتاز الدوري الأوروبي ونصل إلى النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:20 صباحاً - أعرب برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، ارتياحه بعد الفوز المتأخر على رينجرز 2-1، مساء الخميس، ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي. 

وسجل فرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع على سلم الترتيب، ويقترب من ضمان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

وقال فرنانديز، في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "أعرف ماذا يعني الفوز بالمباريات بالنسبة للجماهير، نريد حقًا الفوز، نحن محبطون لأننا لم كان لدينا مرونة لكننا لم نلعب كرة قدم جيدة أمام ليفربول وآرسنال، وكانت لدينا مباراة ضد برايتون والتي لم تكن لصالحنا".


وأضاف: "نريد أن نجتاز الدوري الأوروبي ونصل إلى النهائي، نريد أن نحتل مركزا بين الثمانية الأوائل حتى لا نضطر إلى لعب مباراتين إضافيتين".

وتابع: "لا يتعلق الأمر بالشخصية، لا يمكننا إظهار ذلك عندما نستقبل هدفًا، نستقبل هدفًا في وقت متأخر وعلينا تسجيل هدف في وقت متأخر".

وأكمل: "في هذا النادي، تحتاج إلى الفوز في كل مباراة. تعلم أنه إذا لم تفز بالمباريات هنا، فسيكون الأمر صعبًا، آمل ألا يعتاد مشجعونا أبدًا على خسارة المباريات، آمل أن يؤمنوا بهذا الفريق للفوز بالمباريات".

مانشستر يونايتد ضد رينجرز

وحقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا ومتأخرا على ضيفه رينجرز بنتيجة (2-1) مساء الخميس على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.


وسجل ثنائية يونايتد كل من حارس رينجرز جاك بوتلاند "بالخطأ في مرماه" بالدقيقة (52) وبرونو فرنانديز بالدقيقة (90+2)، فيما أحرز سيريل ديسيرز هدف رينجرز الوحيد بالدقيقة (88).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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