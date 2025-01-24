نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف - أخبار كلمتك

نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف - أخبار كلمتك

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي - أخبار كلمتك

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي - أخبار كلمتك

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات - أخبار كلمتك

مقتل جنديين بمواجهات مع جماعة الحو ثي بتعز - أخبار كلمتك

مقتل جنديين بمواجهات مع جماعة الحو ثي بتعز - أخبار كلمتك

تواصل الإرتفاع التاريخي لأسعار الصرف - أخبار كلمتك

تواصل الإرتفاع التاريخي لأسعار الصرف - أخبار كلمتك

غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

الأونروا: إعادة بناء البنية التحتية والحياة في غزة تستغرق سنوات - أخبار كلمتك

الأونروا: إعادة بناء البنية التحتية والحياة في غزة تستغرق سنوات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحداث شيقة.. تفاصيل مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث الحلقة 10 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحداث شيقة.. تفاصيل مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث الحلقة 10 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الهوى سلطان.. يكتسح الإيرادات بأرقام قياسية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الهوى سلطان.. يكتسح الإيرادات بأرقام قياسية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 10:35 صباحاً -  نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 يناير 2025).

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-1- 2025 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق