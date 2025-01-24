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طقم امني يختطف ضابط بالبحث الجنائي ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

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طقم امني يختطف ضابط بالبحث الجنائي ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

طقم امني يختطف ضابط بالبحث الجنائي ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:56 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط احمد الحنشي:النقيب محمد السعدي أحد ضباط البحث الجنائي المشهود لهم في التفاني والعمل بإخلاص وجهد وليس لديه أي قضية تستدعي ماحصل له إذ يتفاجئ السعدي بعد خروجة من قيادة أمن المحافظة متوجها إلى السوق بطقم يلحق به واجبروه على الطلوع واقتادوه مباشرة إلى زنزانة في السجن

واضاف:اتهموا النقيب السعدي بأنه قام بإطلاق سراح أحد الأثيوبيين السجناء في معسكر أمن أبين والسعدي لم يكن متواجد في وقت إطلاق سراح الأثيوبي فيما أكد السعدي أن السجين الأثيوبي تم إطلاق سراحه من قبل المسؤولين عن السجن الاحتياطي والذي يخضع لأحد أبناء باكازم والسعدي ارفق لنا تحقيق شفاف يؤكد براءة السعدي من التهمة الموجهة إليه ومازال قائد الطوارئ مستمراً في حبس النقيب السعدي بطريقة تعسفية ...

واختتم:إلى النقيب السعدي إن زملاءك في البحث الجنائي مقصرين تجاه قضيتك وأن مدير البحث الجنائي ونائبه هم الآخرين متخاذلين فاليوم انت وغداً يبشروا بواحد منهم ثمانية أيام والسعدي في زنزانة السجن ثمانية أيام والسعدي لم يتضامن معه صديق أو قريب ثمانية أيام والسعدي مسجون وهو نقيب وضابط ويفترض أن يتم حجزه لا أن يرموه في السجن وكأن لديه قضية جنائية السعدي أمانة في أعناق كُل حر ونزيه في إدارة أمن أبين السعدي في رقابكم يا رجال أمن أبين  ونثق أنكم ستنصفون السعدي وتقومون بإخراجه ...

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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