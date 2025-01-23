كشف ناشطون عن تفاصيل مروعة لاقدام شاب على اغتصاب الاطفال وتصويرهم ليقوم بابتزازهم لاحقا.
وقال ناشطون:شاب في المعلا يرتكب جرائم ضحيتها اطفال صغار حيث يقوم شاب يدعى (م) برفقة اصحابة على اغت.ص.اب اطفال في المعلا وتصويرهم وابتزازهم بالصور المخله والفيديوهات .
واضافوا: حيث تم اكتشاف الصور بجوال أحد الأشخاص من أصدقاء الجاني وتم اعتقال الشاب وعدد من المشاركين معهم بعمليات الاغتصاب هذه
الكشف عن شاب الى جانب اصدقائه يقومون باستدراج الاطفال واغتصابهم في عدن وابتزازهم بالصور - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 04:47 مساءً - كلمتك/خاص:
كشف ناشطون عن تفاصيل مروعة لاقدام شاب على اغتصاب الاطفال وتصويرهم ليقوم بابتزازهم لاحقا.
كشف ناشطون عن تفاصيل مروعة لاقدام شاب على اغتصاب الاطفال وتصويرهم ليقوم بابتزازهم لاحقا.
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