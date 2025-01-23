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الكشف عن شاب الى جانب اصدقائه يقومون باستدراج الاطفال واغتصابهم في عدن وابتزازهم بالصور - أخبار كلمتك

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الكشف عن شاب الى جانب اصدقائه يقومون باستدراج الاطفال واغتصابهم في عدن وابتزازهم بالصور - أخبار كلمتك

الكشف عن شاب الى جانب اصدقائه يقومون باستدراج الاطفال واغتصابهم في عدن وابتزازهم بالصور - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 04:47 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف ناشطون عن تفاصيل مروعة لاقدام شاب على اغتصاب الاطفال وتصويرهم ليقوم بابتزازهم لاحقا.
وقال ناشطون:شاب في المعلا يرتكب جرائم ضحيتها اطفال صغار حيث يقوم شاب يدعى (م) برفقة اصحابة على اغت.ص.اب اطفال في المعلا وتصويرهم وابتزازهم بالصور المخله والفيديوهات .
واضافوا: حيث تم اكتشاف الصور بجوال أحد الأشخاص من أصدقاء الجاني وتم اعتقال الشاب وعدد من المشاركين معهم بعمليات الاغتصاب هذه

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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