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بنك صنعاء يقوم بهذا الامر بخصوص المودعين - أخبار كلمتك

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بنك صنعاء يقوم بهذا الامر بخصوص المودعين - أخبار كلمتك

بنك صنعاء يقوم بهذا الامر بخصوص المودعين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 10:18 مساءً - كلمتك/خاص

نفّذ قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في البنك الغير معترف به بصنعاء، نزولاً ميدانياً إلى عدد من البنوك لمتابعة سير عمل آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين الأفراد وضمان استلام حقوقهم المخصصة.

و هذه الزيارات تأتي تعزيزاً للإجراءات الرقابية التي ينفذها القطاع من خلال حملات تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام البنوك بالتعليمات الصادرة بشأن آلية السداد.

و الهدف من النزول الميداني هو إجراء تقييم مباشر للعمليات المالية واللقاء بالمودعين داخل القاعات المصرفية، وذلك للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تواجههم والاستماع إلى شكاواهم واستفساراتهم عن قرب. كما تم التأكد من سرعة الاستجابة لمطالبهم ومدى الالتزام بتنفيذ التعليمات المرتبطة بآلية السداد.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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