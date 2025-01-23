بنك صنعاء يقوم بهذا الامر بخصوص المودعين - أخبار كلمتك

نفّذ قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في البنك الغير معترف به بصنعاء، نزولاً ميدانياً إلى عدد من البنوك لمتابعة سير عمل آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين الأفراد وضمان استلام حقوقهم المخصصة.

و هذه الزيارات تأتي تعزيزاً للإجراءات الرقابية التي ينفذها القطاع من خلال حملات تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام البنوك بالتعليمات الصادرة بشأن آلية السداد.

و الهدف من النزول الميداني هو إجراء تقييم مباشر للعمليات المالية واللقاء بالمودعين داخل القاعات المصرفية، وذلك للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تواجههم والاستماع إلى شكاواهم واستفساراتهم عن قرب. كما تم التأكد من سرعة الاستجابة لمطالبهم ومدى الالتزام بتنفيذ التعليمات المرتبطة بآلية السداد.