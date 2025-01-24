مشادة فى المقصورة الرئيسية بين جماهير الزمالك ومجلس لبيب في لقاء مودرن (فيديو) - أخبار كلمتك

مشادة فى المقصورة الرئيسية بين جماهير الزمالك ومجلس لبيب في لقاء مودرن (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث إصدارات الأعلى للثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث إصدارات الأعلى للثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

تنبأ باغتيال زعيم الجماعة.. مقرب من نص ر الله يؤكد هذا الامر بشان تصنيف الحوثيين تنظيم ار هابي - أخبار كلمتك

تنبأ باغتيال زعيم الجماعة.. مقرب من نص ر الله يؤكد هذا الامر بشان تصنيف الحوثيين تنظيم ار هابي - أخبار كلمتك

التحرير الفلسطينية: حرب غزة بروفة لما سيحدث بالضفة الغربية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

التحرير الفلسطينية: حرب غزة بروفة لما سيحدث بالضفة الغربية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

72.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

72.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إيقاف "ميلا" مسؤول المهمات بعد تصرفه تجاه حكم مباراة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إيقاف "ميلا" مسؤول المهمات بعد تصرفه تجاه حكم مباراة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

آينتراخت فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

آينتراخت فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

لاتسيو يحسم تأهله لثمن نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على ريال سوسيداد بثلاثية - أخبار كلمتك

لاتسيو يحسم تأهله لثمن نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على ريال سوسيداد بثلاثية - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

مونديال اليد، الدنمارك تتأهل رفقة فرنسا وألمانيا لدور الثمانية - أخبار كلمتك

مونديال اليد، الدنمارك تتأهل رفقة فرنسا وألمانيا لدور الثمانية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

التحرير الفلسطينية: حرب غزة بروفة لما سيحدث بالضفة الغربية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التحرير الفلسطينية: حرب غزة بروفة لما سيحدث بالضفة الغربية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

التحرير الفلسطينية: حرب غزة بروفة لما سيحدث بالضفة الغربية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:10 صباحاً - قال عمر الغول عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إنّ ما كان يحدث في غزة بروفة لما سيحدث في الضفة الغربية الفترة المقبلة.

 

إسرائيل الدولة المارقة الخارجة عن القانون

وأضاف الغول، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل دولة مارقة وخارجة عن القانون ويحميها الغرب الرأسمالي عموما، وأمريكا خصوصًا.

 

دعم أمريكي لإسرائيل

وتابع: "أمريكا تعتبر إسرائيل جزءً لا يتجزأ منها ولم تتوانَ عن تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والعسكري واللوجستي والأمني والسيبراني لها".

 

الهدف المركزي للاحتلال الإسرائيلي

وأكد، أن الهدف المركزي لدولة الاحتلال أن تكون القدس عاصمتها، والاستيلاء على نابلس وجنين، مشيرًا، إلى أن نتنياهو عبّر عن هذا المخطط من قبل في كتابه "مكان تحت الشمس"، ويستخدم ذراعيه إيتمار بن جفير وسموتريتش.

وأشار، إلى أن عدد سكان الضفة الغربية يتضاعف بوتيرة كبيرة، ورغم ذلك، فإن بها 898 حاجز لتقطيع المدن والقرى والمخيمات، ومن ثم، فإن ما جرى في جنين ليس مفاجئًا، في ظل الأعداد الكبيرة من الاجتياحات والاقتحامات التي مارستها إسرائيل على مخيمات ومدن وقرى الضفة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق