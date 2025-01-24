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تفاصيل وعائد الحساب الجاري اليومي في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

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تفاصيل وعائد الحساب الجاري اليومي في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

تفاصيل وعائد الحساب الجاري اليومي في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:15 صباحاً - كشف بنك القاهرة تفاصيل الحساب الجاري اليومي المتاح للعملاء من خلال فروع البنك.

وقال بنك القاهرة إن الحساب يتميز بمرونة في إدارة أموال مع عائد يومي تنافسي يصل الى 21% ومجموعة من المزايا المتنوعة ومن أبرزها الإعفاء من مصاريف فتح الحساب والذي تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء.


وتشمل قائمة "مزايا الحساب الجاري اليومي في بنك القاهرة ما يلي:             

 يتمتع بمزايا الحسابات الجارية بالإضافة إلى عائد يومي تنافسي يصل الى 21%  مع الإعفاء من مصاريف فتح الحساب 
إصدار بطاقة خصم مباشر.
السحب والإيداع من أي فرع من فروع بنك القاهرة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
إمكانية إصدار دفتر شيكات.
يمكن فتح حسابات بأسماء مشتركة أو بأسماء القصر.
قبول الحساب لتحويل المرتبات والمعاشات.
الحصول على كشف حساب ربع سنوي.
إمكانية تحصيل الشيكات والكمبيالات.
إمكانية سداد الالتزامات والفواتير وعمل التحويلات.
الاشتراك المجاني في الخدمة الصوتية ( IVR ) للاستعلام وإجراء بعض المعاملات المصرفية"
الشرائح والعائد على الحساب الجاري اليومي "الشرائح           العائد اليومى
0- 499,999 جم                                                       0.00 %
500,000 - 999,999 جم                                            12 %
1,000,000 - 4,999,999 جم                                       14 %
5,000,000 - 9,999,999 جم                                     20 %
من 10,000,000 جم فأكثر                                         21 %"
"خصائص الحساب الجاري اليومي
" "لحد الأدنى لفتح الحساب مبلغ 100 الف جم.
الحد الأدنى لاحتساب العائد مبلغ 500 الف جم.
الحساب متاح للعملاء الأفراد فقط.
الحساب متاح بالجنيه المصري فقط.
يتم احتساب العائد على أساس إقفال رصيد الحساب اليومي وإضافته يوميا.
"المستندات المطلوبة
" "بطاقة الرقم القومي ساري (شهادة الميلاد في حالة فتح الحساب للقصر).
جواز سفر للأجانب.
إيصال مرافق حديث (عنوان السكن).
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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