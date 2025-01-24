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هيئة البحرية البريطانية: سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه إلى إيران - أخبار كلمتك

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هيئة البحرية البريطانية: سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه إلى إيران - أخبار كلمتك

هيئة البحرية البريطانية: سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه إلى إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:30 صباحاً - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقريرًا عن واقعة على بعد 86 ميلًا بحريًّا من شمال شرق رأس تنورة بالسعودية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان السفينة أبلغ عن اقتراب سفينة عسكرية صغيرة منها وكانت تطلق أشعة الليزر الخضراء باتجاه جسر السفينة.

وأضافت الهيئة أن السفينة الحربية الصغيرة "تواصل" مطالبة السفينة بالتوجه إلى ميناء باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية.

وأشارت الهيئة إلى أن المسألة قيد التحقيق حاليًّا، ونصحت السفن المارة بأخذ الحيطة والحذر والتنبيه من أي أنشطة مثيرة للشكوك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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