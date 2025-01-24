تشيلسي يسعي لضم موهبة مغربية - أخبار كلمتك

تشيلسي يسعي لضم موهبة مغربية - أخبار كلمتك

برونو فرنانديز: نريد أن نجتاز الدوري الأوروبي ونصل إلى النهائي - أخبار كلمتك

برونو فرنانديز: نريد أن نجتاز الدوري الأوروبي ونصل إلى النهائي - أخبار كلمتك

لاتسيو يذكر ريال سوسييداد بذكري سلبية بالبطولات الأوروبية - أخبار كلمتك

لاتسيو يذكر ريال سوسييداد بذكري سلبية بالبطولات الأوروبية - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط بعد رسالة ترامب للسعودية - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط بعد رسالة ترامب للسعودية - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يكشف سر عدم ضم شوقي غريب لـ عمر مرموش للمنتخب الأولمبي - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يكشف سر عدم ضم شوقي غريب لـ عمر مرموش للمنتخب الأولمبي - أخبار كلمتك

كيم كاردشيان تخسر آلاف المتابعين على إنستجرام وإكس بسبب ميلانيا ترامب، ومتابعون: باعت نفسها - أخبار كلمتك

كيم كاردشيان تخسر آلاف المتابعين على إنستجرام وإكس بسبب ميلانيا ترامب، ومتابعون: باعت نفسها - أخبار كلمتك

ترامب يصف زعيم كوريا الشمالية بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه - أخبار كلمتك

ترامب يصف زعيم كوريا الشمالية بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه - أخبار كلمتك

عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بهذه المحافظة، غدا - أخبار كلمتك

عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بهذه المحافظة، غدا - أخبار كلمتك

بدء إخلاء القاعدة الروسية في طرطوس - أخبار كلمتك

بدء إخلاء القاعدة الروسية في طرطوس - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مصر ضد سلوفينيا بمونديال اليد - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مصر ضد سلوفينيا بمونديال اليد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

ترامب يصف زعيم كوريا الشمالية بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ترامب يصف زعيم كوريا الشمالية بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه - أخبار كلمتك

ترامب يصف زعيم كوريا الشمالية بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:15 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مرة أخرى.


وقال ترامب لقناة فوكس نيوز عندما سئل عما إذا كان يخطط للتواصل مع كيم مرة أخرى: “سأجري محادثات... أنا لست ”الرئيس الأمريكي السابق باراك" أوباما... أنا لست “الرئيس الأمريكي السابق” جو بايدن".


وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي ليس "متعصبًا دينيًّا". مشيرًا إلى أن "كيم جونج أون رجل ذكي".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

إعلام عبري: المجلس الوزاري الأمني لم يحسم قرار الانسحاب من لبنان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق