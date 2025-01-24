ترامب يصف زعيم كوريا الشمالية بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:15 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مرة أخرى.



وقال ترامب لقناة فوكس نيوز عندما سئل عما إذا كان يخطط للتواصل مع كيم مرة أخرى: “سأجري محادثات... أنا لست ”الرئيس الأمريكي السابق باراك" أوباما... أنا لست “الرئيس الأمريكي السابق” جو بايدن".



وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي ليس "متعصبًا دينيًّا". مشيرًا إلى أن "كيم جونج أون رجل ذكي".

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