أعلى شهادة في بنك مصر الآن بعائد ثابت شهري لمدة سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 08:10 صباحاً - يبحث العديد من عملاء بنك مصر حول أعلى شهادة ادخار موجودة حاليا بعائد ثابت شهريا لمدة عام.

وأوضح بنك مصر أن شهادة طلعت حرب لمده 12 شهرا في فروع البنك على الأعلى بعائد شهري ثابت على مدار تلك المدة.

وكان بنك مصر قد قرر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"; وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويمكن شراء الشهادات من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وعلى أن يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي للشراء.

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.

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