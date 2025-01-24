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اتحاد الغرف السياحية: تشكيل تطوير السياحة المصرية يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع - أخبار كلمتك

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اتحاد الغرف السياحية: تشكيل تطوير السياحة المصرية يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع - أخبار كلمتك

اتحاد الغرف السياحية: تشكيل تطوير السياحة المصرية يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:50 صباحاً - رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة وتسمية أعضائها لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في عدة مجالات اقتصادية، ومن بينها لجنة تطوير السياحة المصرية.

تشكيل لجان استشارية متخصصة لقطاع السياحة

واعتبر مجلس إدارة الاتحاد أن تلك الخطوة سوف تسهم بشكل كبير في الإسراع بحل العديد من المشاكل التي تواجه عدة قطاعات اقتصادية مهمة وفي مقدمتها السياحة، وأعرب الاتحاد عن أمله في أن تحقق تلك الخطوة المهمة الأهداف المرجوة منها 

ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن تشكيل تلك اللجان الاستشارية المتخصصة من شأنه تعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص وبما يتيح قنوات مفتوحة بشكل مستمر وتحقيق تواصل سريع يؤدي إلى سرعة وسهولة تبادل الأفكار والمقترحات وبما يدعم صناعة القرار بمختلف المجالات الاقتصادية ومنها السياحة.

مقترحات تطوير السياحة في مصر

وأشاد الشاعر بحرص رئيس مجلس الوزراء على الانفتاح على كافة الأفكار والمقترحات المقدمة من القطاع الخاص والتي من شأنها إزالة أي عقبات لتحقيق النمو المستهدف في أعداد السائحين ومضاعفة الدخل القومي من العملات الأجنبية، وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الدكتور مصطفي مدبولي يولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وحريص على التواصل المستمر والفعال مع ممثليه وإزالة المعوقات أمام تحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذا للنهج الذي يتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع القطاع الخاص وتسهيل مهمته باعتباره حجر الزاوية في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تسعى إليه مصر

وأكد حسام الشاعر أن اتحاد الغرف السياحية سوف يقدم كل صور الدعم لمساندة اللجنة الاستشارية الجديدة حتى تنجح في مهمتها، مؤكدا حرص الاتحاد على مد اللجنة بكل ما تحتاجه من دراسات واحصائيات وكذلك الأفكار والمقترحات المختلفة التي تساهم في تحقيق أهداف اللجنة بإزالة أية معوقات أمام القطاع السياحي الخاص لتحقيق نسب النمو التي تستهدفها الدولة من صناعة السياحة  

المقومات السياحية في مصر

وأوضح حسام الشاعر أن مصر لديها المقومات السياحية التي تجعلها في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تحسين تجربة السائح يجب أن يكون في مقدمة أعمال اللجنة وهذا الهدف يتحقق بازالة الكثير من الشكاوي والمشاكل التي تواجه السائح منذ وصوله وحتى مغادرته، وتتطلب رفع مستوى جودة الخدمة في كل القطاعات التي يتعامل معها السائح بدءًا من المطارات مرورًا بالانتقالات والتسكين في الغرف الفندقية وزيارة المزارات السياحية والتسوق

الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وتضمن قرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من حسام سلامة جودة الشاعر، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم، وكامل حسن أحمد أبو علي وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، وأحمد عاطف الوصيف، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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