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إقبال كثيف على ركن الفتوى بمعرض الكتاب بمشاركة واعظات الأزهر - أخبار كلمتك

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إقبال كثيف على ركن الفتوى بمعرض الكتاب بمشاركة واعظات الأزهر - أخبار كلمتك

إقبال كثيف على ركن الفتوى بمعرض الكتاب بمشاركة واعظات الأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 07:01 مساءً - شهد ركن الفتوى في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا كثيفًا منذ اللحظات الأولى لافتتاح فعاليات المعرض في دورته 56، حيث توافد الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات على ركن الفتوى للاستفسار عن العديد من القضايا الدينية والإجابة على تساؤلاتهم وفقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يتبناه الأزهر الشريف.

وحرص وعاظ وواعظات الأزهر على تقديم فتاوى دقيقة وعلمية في مختلف المجالات الدينية، مع تخصيص قسم خاص للإجابة على استفسارات النساء بما يتناسب مع خصوصية الأسئلة والقضايا التي يطرحونها، وسط إشراف من كبار العلماء والمتخصصين في الفقه والشريعة.

ويضم جناح الأزهر مجموعة متميزة ومتكاملة من الأركان تغطِّي احتياجات رواد المعرض واهتماماتهم، حيث يضمُّ منفذًا لبيع الكتب، وأركانَ خاصة بالمكتبة والمخطوطات النادرة والفتاوى والخط العربي وقاعة للندوات الحوارية وبانوراما الأزهر، والمركز الإعلامي، وركنًا لعرض «شخصية الجناح» والتعريف بها، وأركانَ لقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومرصد الأزهر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وركن الطفل ومجلة نور، ومنطقة خاصة بالأنشطة الفنية المتنوعة، وقاعة لكبار الزوَّار.

ويشاركُ الأزهر للعام التاسع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56 ولمدة 14 يومًا في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير لعام 2024، ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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