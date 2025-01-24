تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 24 يناير 2025: أمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 12:11 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 24 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما ليلاً، فيكون الطقس شديد البرودة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 24 يناير 2025

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، والتي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أيضًا أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:40 كم / ساعة) وارتفاع الأمواج (2:3 متر).

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 يناير 2025

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 25 يناير 2025

الطقس في مصر غدا السبت 25 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 12 السواحل الشمالية 20 11 شمال الصعيد 22 09 جنوب الصعيد 25

حالة الطقس يومي الأحد 26 والإثنين 27 يناير 2025

وأشرت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، يومي الأحد والإثنين.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة ٢٤ يناير إلى يوم الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥

درجات الحرارة يوم الأحد 26 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الأحد 26 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 13 السواحل الشمالية 20 12 شمال الصعيد 22 09 جنوب الصعيد 26

درجات الحرارة يوم الإثنين 27 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الإثنين 27 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 11 السواحل الشمالية 19 11 شمال الصعيد 21 08 جنوب الصعيد 24