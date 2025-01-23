الرياضة - 11:52 - 25 جنيه مرة واحدة.. ما سعر الذهب في مصر الآن و إلى أين يتجه بعد تصريحات ترامب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 11:52 مساءً - شهدسعر الذهب، ارتفاعا ملحوظا في ختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025، حيث حقق سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا صعودًا بنحو 25 جنيهًا، مقارنة ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديثات محلات الصاغة.

وجاءت ارتفاعات أسعار الذهب بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025، حول التعريفات الجمركية.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025

وترصد لكم كلمتك أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر المستويات المعلنة من منصة «آي صاغة»، دون حساب مصنعية الجرام:

سعر الذهب عيار 21 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بدون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 3800 جنيها للشراء و3825 جنيها للبيع للجرام.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة

فيما وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم في المحلات والصاغة للجرام بدون مصنعية، إلى 4342.75 جنيه للشراء و4371.5 جنيه للبيع مساء.

سعر الذهب عيار 18

بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للجرام بدون المصنعية أو الدمغة، 3257.25 جنيه للشراء و3278.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة والمحلات للجرام بدون سعر المصنعية، 2533.25 جنيه للشراء و2550 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر، ووزنه 8 جرامات، 30400 جنيه للشراء و30600 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميا

ويتداول سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، عند مستوى 2752.81 دولار للشراء و2753.08 دولار للبيع.

توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الذهب حقق مكاسب كبيرة ووصل إلى قمة لم يبلغها منذ شهرين بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأرجع ناجي فرج، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم، الخميس، الارتفاع إلى سياسات ترامب الضريبية التي فرضت ضغوطا شديدة على المعادن الثمينة، وأدت إلى ارتفاع أسعار الذهب والفضة.

وتوقع «فرج» أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعات سريعة في عام 2025، نظرًا للمشاكل المالية التي سيبدأها ترامب مع الدول الأخرى، جراء عزمه إحياء الصناعات الأمريكية وعدم استيراد أي منتج طالما ينتج في الولايات المتحدة، وذلك بهدف رفع مستوى الأجور وتقليل الضرائب، مع تعويض ذلك من الخارج عبر فرض التعريفات الجمركية على الاستيراد من الخارج.

وطمأن المستثمرين بأنه لا داعي للقلق في حال انخفاض أسعار الذهب، لأنها سيعاود الصعود إلى سعره السابق ويتخطاه بكثير، ضاربا المثل بارتفاع الذهب بنسبة 26% خلال عام 2024.

نصائح للراغبين في شراء الذهب

- متابعة الأسعار يوميًا لضمان الشراء بأفضل سعر.

- الشراء من محلات ذات سمعة طيبة لضمان جودة المشغولات.

- الانتباه إلى تكلفة المصنعية التي قد تؤثر على السعر النهائي.

- اختيار الوقت المناسب للشراء، خاصة عند انخفاض الأسعار.

الاستثمار في الذهب

يتجه العديد من المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. ويوجد عدة طرق للاستثمار في الذهب:

شراء السبائك والجنيهات الذهبية: يُعد خيارًا مثاليًا للراغبين في تجنب تكاليف المصنعية.

الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة: يوفر خيارًا سهلًا للأفراد الذين يرغبون في استثمار غير مباشر.

شراء المشغولات الذهبية: رغم ارتفاع تكاليف المصنعية، إلا أنه يُعتبر استثمارًا مزدوجًا حيث يجمع بين الزينة والادخار.