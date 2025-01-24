بالأسماء.. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 44 مسجدًا في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 12:11 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل، 44 مسجدًا اليوم الجمعة 24 يناير 2025، في مختلف المحافظات، 22 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٦٨٢ مسجدًا، من بينها ٤٦٩ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و٢١٣ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٢٧٦٣ مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٦٣٩ مليون جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة 24 يناير 2025

فى مديرية أوقاف محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد: النور البارح، قرية الخزندارية - مركز طهطا

ومسجد: الرضا، قرية عرب العطيات البحرية - مركز دار السلام، وصيانة

ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية نجع طايع - مركز المراغة

ومسجد: الشيخ أبو حمدان، قرية الحلافي - مركز البلينا

ومسجد: إبراهيم الولي - مركز المراغة

ومسجد: آل عميش، قرية المحامدة البحرية - مركز سوهاج

ومسجد: الشيخ سالمان، قرية النزلة - مركز المراغة.

فى مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ:

تم الأعمال إحلال وتجديد مسجد: داود الفقي، قرية الفقهاء - مركز سيدي سالم

ومسجد: خضر الجداوي، قرية النمر الشرقية - مركز سيدي سالم

ومسجد: الرحمة العباسية - مركز الرياض

وتم صيانة مسجد: الجزار الشرقي، عزبة الجزار - مركز بيلا.

فى مديرية أوقاف محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد: الفاروق، قرية شم القبلية - مركز مغاغة

ومسجد: التقوى، عزبة مقيدم - مركز مغاغة

ومسجد: الرحمن البحري، قرية دير سمالوط - مركز سمالوط

ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية منقطين - مركز سمالوط

ومسجد: سليم صائب، عزبة سليم صائب - مركز المنيا

ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية أبو عيسوي - مركز أبو قرقاص

ومسجد: مبارك، قرية العوام - مركز المنيا

ومسجد: التوحيد، عزبة الزورة، قرية صفط الخمار - مركز المنيا.

فى مديرية أوقاف محافظة القاهرة:

تم إنشاء مسجد: السادة آل الدقاق الأدارسة، منطقة شمال الأحياء - مدينة الغردقة

ومسجد: عثمان بن عفان، منطقة مبارك - مدينة القصير

ومسجد: الهدى، ك ٥ حي الهدى - مدينة سفاجا.

فى مديرية أوقاف محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد: نور الإسلام، قرية صالحجر - مركز بسيون.

فى مديرية أوقاف محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد: المحرزي، عزبة الجلاد، قرية المظاظلي - مركز طامية

وتم صيانة مسجد: سويحا، قرية فانوس - مركز طامية، ومسجد: النور المحمدي، قرية المندرة - مركز الفيوم.

فى مديرية أوقاف محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد: سعد عطية أبو بكر بالمحار، قرية كوم الفرج - مركز أبو المطامير

وصيانة مسجد: نصر الله، قرية شبرا النونة - مركز إيتاي البارود

ومسجد: الإخلاص، أرض نصرة - بندر دمنهور، والمسجد الغربي، قرية طرابمبا - مركز دمنهور.

فى مديرية أوقاف محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد: نور الإسلام، قرية نقباس - مركز بنها.

فى مديرية أوقاف محافظة بني سويف:

تم إنشاء مسجد: أبو بكر الصديق، قرية التل الأصفر، بياض العرب شرق النيل - بندر بني سويف.

فى مديرية أوقاف محافظة الجيزة:

تم إنشاء مسجد: العاصم، التوسعات الشمالية - أكتوبر.

فى مديرية أوقاف محافظة دمياط:

تم صيانة مسجد: الشهيد بمنطقة الجنوب - دمياط الجديدة.

فى مديرية أوقاف محافظة الإسكندرية:

تم صيانة مسجد: سيدي عامر الفوال، بجوار مول محطة مصر، ومسجد: الأسمنت، وادي القمر - العجمي، ومسجد: جمعة نوجي، الكيلو ٢٧ قبلي - العجمي.

فى مديرية أوقاف محافظة مطروح:

تم صيانة المسجد الكبير - رأس الحكمة.

فى مديرية أوقاف محافظة أسوان:

تم صيانة مسجد: عمر بن الخطاب، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو

ومسجد: آل البيت، قرية البياض، البصيلية قبلي - مركز إدفو

ومسجد: الروضة، حاجر المويسات، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو

ومسجد: محمد متولي الشعراوي، الحكروب - مركز أسوان

ومسجد: السلام - حاجر الزعيرات - قرية البصيلية الوسطى - مركز إدفو.

فى مديرية أوقاف محافظة الشرقية:

تم صيانة مسجد: الهدى، قرية بني قريش - مركز منيا القمح.