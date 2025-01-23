الرياضة - 11:52 - وزير الثقافة: طرح أول تطبيق إلكتروني ذكي بعنوان «كتاب» لقراءة الكتب الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 11:52 مساءً - أوضح الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، أنه يجب الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في القراءة، لتجنب أزمات الصناعة وارتفاع التكلفة، قائلا: «أنا أقرأ كتب إلكترونية رغم أنها تتعب عيناي، وقراءتي للكتب إلكترونيًا لأن هناك كتب لا أستطيع أن أقتنيها، لأنها قد تكون خارج مصر».

وقال وزير الثقافة، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة dmc: «تواصلنا مع وزارة الاتصالات لطرح أول تطبيق إلكتروني ذكي بعنوان كتاب، وبه محتوى كتب رقمية للنشء، ونحن نطلق الشرارة الأولى بشأن تطبيقات الكتب الرقمية، والتنافسية مع القطاع الخاص تثري المجتمع».

واستكمل الدكتور أحمد هنو: «المجلس الأعلى للثقافة يضم لجنة معنية بدراسة أثر التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا حتميا، لذلك يجب تقنينه».

ويرى وزير الثقافة، ضرورة الاحتذاء بالتجارب الأكاديمية بشأن تقنين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وقال: «التخوف من هذا الجانب يأتي من قلة المعرفة، وليس هناك إدراك لأبعاده، خاصة لدى المبدعين والقائمين على الأعمال الفنية في شتى المجالات».