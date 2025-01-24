لاتسيو يحسم تأهله لثمن نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على ريال سوسيداد بثلاثية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:00 صباحاً - فاز فريق لاتسيو على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

سجل ثلاثية لاتسيو كل من: ماريو خيلا وماتيا زاكايني وفالنتين كاستيلانوس في الدقائق 5، 32 و34.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق ريال سوسيداد: جيانيس كونستا نتسلياس في الدقيقة 58.

جدير بالذكر أن أيهين مونيوز لاعب ريال سوسييداد تعرض للطرد.

تشكيل ريال سوسيداد أمام لاتسيو

في حراسة المرمى: ريميرو.

في خط الدفاع: نايف أكراد – زوبلدية – أرامبورو – مونوث.

في خط الوسط: زوبيميندي – برايس مينديز – سوسيتش.

في خط الهجوم: بيكر – كوبو – أورزابال.

تشكيل لاتسيو أمام ريال سوسيداد

في حراسة المرمى: منداس.

في خط الدفاع: رومانيولي – تافاريس – ماروسيتش – جيلا.

في خط الوسط: روفيلا – جندوزي – ضياء.

في خط الهجوم: إيزاكسن – زاكاجني – كاستيلانوس.

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