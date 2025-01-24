مونديال اليد، الدنمارك تتأهل رفقة فرنسا وألمانيا لدور الثمانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:40 صباحاً - مونديال اليد، تأهل المنتخب الدنماركي إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره السويسري 39-28، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالدور الرئيسي.

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ومكنت تلك النتيجة المنتخب الألماني، صاحب المركز الثاني، من التأهل لدور الثمانية، وهو الذي فاز على إيطاليا 34-27 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب سويسرا عند 3 نقاط في المركز الرابع، ليودع المنافسات رفقة منتخب إيطاليا صاحب المركز الثالث، ويحتل منتخب التشيك المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه منتخب تونس دون رصيد من النقاط.



وفي المجموعة الثانية، صعد منتخب المجر إلى المركز الثاني، وذلك بعد فوزه على النمسا 29-26.

ورفع منتخب المجر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف منتخب فرنسا المتصدر، فيما تجمد رصيد النمسا عند 3 نقاط في المركز الخامس والأخير ليودع المنافسات رفقة منتخب قطر صاحب المركز الأخير.

فيما يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الثالث ويأتي خلفه المنتخب الهولندي برصيد أربع نقاط لكل منهما.

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