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الكشف عن الفرق بين قرار ترامب في 2025 وقرار بايدن عام 2024 بشأن تصنيف الحوثيين كجماعة إرها بية؟ - أخبار كلمتك

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الكشف عن الفرق بين قرار ترامب في 2025 وقرار بايدن عام 2024 بشأن تصنيف الحوثيين كجماعة إرها بية؟ - أخبار كلمتك

الكشف عن الفرق بين قرار ترامب في 2025 وقرار بايدن عام 2024 بشأن تصنيف الحوثيين كجماعة إرها بية؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

كتب/عبدالرحمن انيس:

 قرار ترمب تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" (FTO)
 قرار بايدن عام 2024 تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص" (SDGT)

 ما هو الفرق بين FTO وSDGT ؟

 تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" (FTO) وفقًا لقرار ترامب يفرض عقوبات اقتصادية صارمة، تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، ويجرّم تقديم الدعم المادي للجماعة.
 أما تصنيف إدارة بايدن عام 2024 كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص" (SDGT)، فيستهدف الأفراد والكيانات المشاركة في أنشطة إرهابية، مع فرض عقوبات أقل حدة من تصنيف FTO.
 قرار بايدن تصنيف الجماعة كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص" (SDGT)، هو تصنيف أقل حدة من FTO، يهدف إلى الحد من قدراتهم دون التأثير الكبير على العمليات الإنسانية.

 أبرز الفروقات:

 التوقيت والسياق: قرار بايدن جاء كخطوة محسوبة بعد استنفاد الخيارات الدبلوماسية، بينما قرار ترامب يأتي ضمن أجندته لإعادة فرض سياسة الضغط القصوى على إيران والجماعات الموالية لها.

 التطبيق والتأثير: قرار بايدن ركز على حماية الجانب الإنساني مع فرض قيود محددة، بينما قرار ترامب يميل ليكون أكثر شمولاً وتشديداً على جميع المستويات.

 الأهداف: بايدن كان يسعى لتحقيق توازن بين الضغط السياسي وتجنب كارثة إنسانية، بينما قرار ترامب يعكس نهجاً أكثر صرامة تجاه الحوثيين وإيران دون استثناءات واضحة.

 الرسالة النهائية:
القراران يعكسان موقفاً متشابهاً من الحوثيين كجماعة إرهابية، لكن الفارق يكمن في الأدوات والأهداف السياسية لكل إدارة ، وقرار ترمب يعتبر أكثر حدة من قرار بايدن.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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