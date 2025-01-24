تصريح غير متوقع بشان قيام شيخ باجبار شابة على الطلاق من زوجها ليتزوج بها والحديث عن بطلان اعتقاله - أخبار كلمتك

قال الصحفي احمد ماهر:لا يحق للأمن بمحافظة مأرب القبض على شخص إلا إذا أمرت النيابة بذلك وفقاً للمادة "103" من قانون الإجراءات الجزائية ولا يصح أن يسقط الناس أحكام وتهم ويحرضون ضد مواطن ويتحرك الأمن للقبض عليه وفق توجيهات رواد التواصل!

واضاف:أنا لا أعرف هذا الرجل ولا ادافع عنه ولكني أعرف القانون جيداً تنص المادة "4" من قانون الإجراءات الجزائية ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة وفق هذا القانون تصان فيها حقوق الدفاع).

واختتم:وتفاصيل القضية لا تعبر عن محافظة مأرب ولا ابنائها ولكن تعبر عن أصحابها فقط !توقفوا قليلاً عن النشر ونترك الأمر للجهات الأمنية والنيابة ونتمنى منهم إصدار بيان يوضح أوليات القضية للرأي العام مع العلم أن الأمن لا يستطيع التحفظ عليه أكثر من 24 ساعة وكذلك النيابة لها 24 ساعة للفصل في أمره أو الإفراج عنه وفقاً للمادة " 105 ".

