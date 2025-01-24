مشادة فى المقصورة الرئيسية بين جماهير الزمالك ومجلس لبيب في لقاء مودرن (فيديو) - أخبار كلمتك

مشادة فى المقصورة الرئيسية بين جماهير الزمالك ومجلس لبيب في لقاء مودرن (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث إصدارات الأعلى للثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث إصدارات الأعلى للثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

تنبأ باغتيال زعيم الجماعة.. مقرب من نص ر الله يؤكد هذا الامر بشان تصنيف الحوثيين تنظيم ار هابي - أخبار كلمتك

تنبأ باغتيال زعيم الجماعة.. مقرب من نص ر الله يؤكد هذا الامر بشان تصنيف الحوثيين تنظيم ار هابي - أخبار كلمتك

التحرير الفلسطينية: حرب غزة بروفة لما سيحدث بالضفة الغربية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

التحرير الفلسطينية: حرب غزة بروفة لما سيحدث بالضفة الغربية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

72.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

72.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إيقاف "ميلا" مسؤول المهمات بعد تصرفه تجاه حكم مباراة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إيقاف "ميلا" مسؤول المهمات بعد تصرفه تجاه حكم مباراة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

آينتراخت فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

آينتراخت فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

لاتسيو يحسم تأهله لثمن نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على ريال سوسيداد بثلاثية - أخبار كلمتك

لاتسيو يحسم تأهله لثمن نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على ريال سوسيداد بثلاثية - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

مونديال اليد، الدنمارك تتأهل رفقة فرنسا وألمانيا لدور الثمانية - أخبار كلمتك

مونديال اليد، الدنمارك تتأهل رفقة فرنسا وألمانيا لدور الثمانية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تصريح غير متوقع بشان قيام شيخ باجبار شابة على الطلاق من زوجها ليتزوج بها والحديث عن بطلان اعتقاله - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تصريح غير متوقع بشان قيام شيخ باجبار شابة على الطلاق من زوجها ليتزوج بها والحديث عن بطلان اعتقاله - أخبار كلمتك

تصريح غير متوقع بشان قيام شيخ باجبار شابة على الطلاق من زوجها ليتزوج بها والحديث عن بطلان اعتقاله - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي احمد ماهر:لا يحق للأمن بمحافظة مأرب القبض على شخص إلا إذا أمرت النيابة بذلك وفقاً للمادة "103" من قانون الإجراءات الجزائية ولا يصح أن يسقط الناس أحكام وتهم ويحرضون ضد مواطن ويتحرك الأمن للقبض عليه وفق توجيهات رواد التواصل!
واضاف:أنا لا أعرف هذا الرجل ولا ادافع عنه ولكني أعرف القانون جيداً تنص المادة "4" من قانون الإجراءات الجزائية ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة وفق هذا القانون تصان فيها حقوق الدفاع).
واختتم:وتفاصيل القضية لا تعبر عن محافظة مأرب ولا ابنائها ولكن تعبر عن أصحابها فقط !توقفوا قليلاً عن النشر ونترك الأمر للجهات الأمنية والنيابة ونتمنى منهم إصدار بيان يوضح أوليات القضية للرأي العام مع العلم أن الأمن لا يستطيع التحفظ عليه أكثر من 24 ساعة وكذلك النيابة لها 24 ساعة للفصل في أمره أو الإفراج عنه وفقاً للمادة " 105 ".
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق