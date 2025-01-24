أول تعليق من أموريم بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:40 صباحاً - علق روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، على الانتصار الذي حققه على رينجرز 2-1، مساء الخميس، ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد ضد رينجرز

وقال أموريم، في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "قدمنا أداء جيدًا، لقد لعبنا بشكل أفضل، أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد ثم فقدنا السيطرة بسبب بعض القرارات السيئة، لكن الفريق قدم الأداء الجيد، كنا قريبين جدا من الهدف الثاني مع العديد من الفرص، إنه أمر صعب للغاية لكن اللاعبين تعافوا".

وأضاف: "لا نلعب بأفضل طريقة لدينا لكننا أعدنا تنظيم أنفسنا من المباراة الأخيرة، أعلم أن الخصم مختلف، لم يكن سريعا، يمكنك رؤية الاتصالات، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر دقة في اللحظات المناسبة لأن ذلك يمكن أن يساعدنا كثيرًا".



وعن إصابة مدافعه ماتيس دي ليخت الذي خرج بين شوطي اللقاء، علق أموريم: "شعر بشيء في ساقه، أيضا ليني (يورو) لذلك لا يمكننا المخاطرة بأي شيء، يتعين علينا الفوز ولكن يتعين علينا حماية اللاعبين وإظهار أن الجميع مهم في هذه اللحظة".

وتابع: "بدأنا المباراة بالتسجيل أولا، وهذا مهم. يمكنك أن ترى ذلك في أوروبا، الأمر مختلف تماما. سجلنا الهدف الأول، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يعتبر ذلك خطأ".

وحول إمكانية تعاقد مانشستر يونايتد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، أوضح المدرب البرتغالي: "لا أعرف ماذا سيحدث، دعونا نركز على المباريات ونركز على الفريق. أي شيء يمكن أن يحدث".

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