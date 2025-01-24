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عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بهذه المحافظة، غدا - أخبار كلمتك

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عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بهذه المحافظة، غدا - أخبار كلمتك

عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بهذه المحافظة، غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:00 صباحاً - يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، غدًا السبت  عقد  الامتحانات الالكترونية للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد-  أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد بمحافظة المنوفية  بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

 

وأعلن الجهاز إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد-  أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد من محافظة المنوفية، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ومن المقرر عقد امتحانهم  حتى 28 يناير الجاري.


وأوضح الجهاز أنه سيعلن مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة تباعًا، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

 ومن المقرر أن يعلن الجهاز خلال الأيام المقبلة عن إتاحة الاستعلام للمتقدمين من محافظة القليوبية.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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