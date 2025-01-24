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من يتجسس على السوريين؟، دمشق تتحقق من شرائح الهواتف - أخبار كلمتك

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من يتجسس على السوريين؟، دمشق تتحقق من شرائح الهواتف - أخبار كلمتك

من يتجسس على السوريين؟، دمشق تتحقق من شرائح الهواتف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 08:00 صباحاً - أكد وزير الاتصالات في الإدارة السورية الجديدة حسين المصري أن الوزارة أرسلت عينات من شرائح الموبايل إلى شركة متخصصة للتحقق، بعد انتشار تقارير حول خصوصية البيانات.


وأوضح المصري أنه "بعد انتشار تقارير إعلامية حول تعرض خصوصية بيانات المواطنين للخطر عبر شرائح الموبايل، أرسلت الوزارة عينات من الشرائح إلى شركة متخصصة للتحقق من مدى توافقها مع المعايير الفنية العالمية".

وأكد الوزير في تصريح لوكالة "سانا"، أن "الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي خطر يهدد بيانات المواطنين".

وكانت شركتا "Syriatel سيريتل" و"MTN" قد أصدرتا بيانات توضيحية بخصوص مصدر شرائح الـ "SIM" الخاصة بهما، بعد تحقيق نشره "تلفزيون سوريا" تحدث عن "إمكانية تجسس إيران على هواتف المشتركين".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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