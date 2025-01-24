وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لليد - أخبار كلمتك

قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لليد - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

مواطنون بعدن يناشدون بتخفيض أسعار البترول - أخبار كلمتك

مواطنون بعدن يناشدون بتخفيض أسعار البترول - أخبار كلمتك

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

حالات اغماء بصفوف المواطنين بمنفذ الوديعة وسيارات الاسعاف تهرع للمكان(صورة) - أخبار كلمتك

حالات اغماء بصفوف المواطنين بمنفذ الوديعة وسيارات الاسعاف تهرع للمكان(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

شعبة المدارس الخاصة يرفع مذكرة إلى غرفة القاهرة بشأن تطوير القطاع التعليمي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شعبة المدارس الخاصة يرفع مذكرة إلى غرفة القاهرة بشأن تطوير القطاع التعليمي - أخبار كلمتك

شعبة المدارس الخاصة يرفع مذكرة إلى غرفة القاهرة بشأن تطوير القطاع التعليمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:50 صباحاً -  قرّر مجلس إدارة شُعبة المدارس الخاصة في غرفة القاهرة التجارية، رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض التوصيات التي تهم هذا القطاع لمخاطبة وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة بعض الموضوعات في ظل التطورات والمستجدات على الساحة حاليًا.

 

دعم قطاع التعليم وتشجيع الاستثمارات

وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بدور الدولة في دعم قطاع التعليم وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة بإجراءات مهمة وغير مسبوقة لتحقيق التنمية المُستدامة.

078847ca03.jpg

توصيات الشعبة بشأن تطوير قطاع المدارس 

 وناقش مجلس إدارة الشُعبة عددًا من التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المدارس الخاصة طبقًا للمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة.


ومن بين هذه التوصيات " ضرورة تخفيف الأعباء المقررة على المدارس العربي واللغات لعدم قدرتها على مواجهتها والتخوف من فشلها في الوفاء بمتطلباتها – عدم التعاقد مع مُدرسي القطاع الخاص "المؤمن عليهم  أثناء العام الدراسي" – إعادة النظر في الرسوم والمتحصلات المالية التي تقوم بتوريدها المدارس الخاصة سنويًا والتي ارتفعت مؤخرًا بصورة جعلت المدارس الخاصة غير قادرة على توريدها، ومن ثَمَّ تشكل عبئًا كبيرًا عليها – إعادة النظر في المعوقات التي تواجه إنشاء المدارس الخاصة. 

 وكذلك المعوقات التي تواجه المدارس القائمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين، والدور التنموي الكبير للحكومة المصرية وما يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من جهود كبيرة وغير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار، وما يصدره من قرارات وإجراءات مُحفّزة ومشجعة لهذا القطاع بما يساهم في ارتفاع الناتج المحلي - ملاحظة نقص إنشاء مدارس جديدة على مدار آخر 5 سنوات وتوجه المستثمرين لإنشاء المدارس الدولية وعدم إنشاء مدارس اللغات لعدم الجدوى الاقتصادية". 

dee96ad79e.jpg

 واختتم مجلس إدارة الشُعبة اجتماعه بأن قطاع المدارس الخاصة يساند الدولة في خطتها التنموية في قطاع التعليم والهدف في النهاية الصالح العام وتنمية التعليم في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق