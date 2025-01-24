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الرياضة - 07:26 - «مصطفى بكري»: المشير طنطاوي كان يقول لي سيب الناس تشتمني و يفشوا غلّهم فيا بدل ما يخربوا البلد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:26 - «مصطفى بكري»: المشير طنطاوي كان يقول لي سيب الناس تشتمني و يفشوا غلّهم فيا بدل ما يخربوا البلد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - «مصطفى بكري»: المشير طنطاوي كان يقول لي سيب الناس تشتمني و يفشوا غلّهم فيا بدل ما يخربوا البلد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 07:26 مساءً - تحدث الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن علاقته بالمشير الراحل محمد حسين طنطاوي، قائلا: كنت من المقربين له جدا، وكان بياخد رأيي في حاجات كتير وكنت أروح مع وفود مجلس النواب، وفي أماكن كثيرة مهمة جدا».

وأضاف مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج «من قلب الصعيد»، المذاع على قناة «صدى البلد 2، تقديم الإعلامية «أنوار مطاوع»، كتبت عنه كتابا اسمه لغز المشير، وذكرته في كتب أخرى لي، وقبيل أن يتوفى بقليل قال لي لماذا تكتب كل هذا الكلام؟، قلت له سنحتاجه في وقت من الأوقات، متابعا: «الجيل القادم سيرغب في معرفة الحقيقة عنك وعن كل من في العصر الحالي، وهذه ستكون الوثائقيات ومراجع الحقيقة لهذا الجيل».

وقال مصطفى بكري: «المشير طنطاوي ظلم كثيرا، وتطاول عليه السفهاء، وكنت أقول له ساكت على الناس دي ليه يا فندم، فكان يقول لي ربنا هو اللي عارف، وهو اللي هيحاسبني، سيب الناس تشتمني وسيبهم يفشوا غلّهم فيا، بدل ما يخربوا البلد».

وأشار إلى أن المشير طنطاوي كان زاهدا في الحياة ورجلا بسيطا، وكان شغله الشاغل الحفاظ على الوطن، متابعا: «مرة بقوله يا فندم انت المفروض تقعد في قصر الاتحادية، قالي اسكت لا، الرئاسة مكان صعب جدا أنا لا أتحمله».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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