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قبل الإعلان الرسمي، لاعب زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي - أخبار كلمتك

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قبل الإعلان الرسمي، لاعب زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي - أخبار كلمتك

قبل الإعلان الرسمي، لاعب زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:25 مساءً - نشر مصطفى زيكو، لاعب فريق  زد إف سي، صورة تجمعه مع زميله مصطفى العش والمرشح للانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، يؤكد من خلالها انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة. 

ونشر زيكو عبر حسابه على إنستجرام صورة له مع مصطفى العش وكتب عليها: “التتش كسب لاعيب كبير، مبروك يا أخويا وإن شاء الله تكسر الدنيا يا حبيبي”. 

 

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة ضم مصطفى العش مدافع زد، حيث من المنتظر أن يكون التعاقد لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة دون وجود بند بأحقية الشراء.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 4 ملايين جنيه خلال الشهور المتبقية في الموسم الحالي خلال ارتدائه قميص النادي الأهلي.

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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