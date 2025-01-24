قبل لقاء بيراميدز، الأهلي الأقوى دفاعيا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:35 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي الأقوى دفاعيا في الدوري

ويعد النادي الأهلي أقوى خط دفاع في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، بالشراكة مع فريق زد إف سي، حيث لم تستقبل شباكهما سوى 4 أهداف فقط بعد خوض 9 مباريات من عمر المسابقة.

ومن جهة أخرى، قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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