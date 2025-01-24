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ترقب الضربة القاصمة ضد جماعة الحوثي عقب ايام من إعادة تصنيفهم في قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

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ترقب الضربة القاصمة ضد جماعة الحوثي عقب ايام من إعادة تصنيفهم في قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

ترقب الضربة القاصمة ضد جماعة الحوثي عقب ايام من إعادة تصنيفهم في قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:27 مساءً - كلمتك: خاص

أفادت مصادر انباء عن ضربة مرتقبة وجديدة ضد جماعة الحوثي


و أوضحت المصادر انه من المتوقع اتخاذ قرار بإغلاق مطار ‎صنعاء وإغلاق ميناء ‎الحديدة وفرض عقوبات على جميع شركات الصرافة التي تتعامل مع الحوثيين  وفرض حصار شامل على الحوثيين


هذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ايام إعادة إدراج  جماعة الحوثي على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”


وتفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على المجموعة المتحالفة مع إيران، وذلك ردا على هجماتها على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أمريكية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام.

ويقول مؤيدون لهذه الخطوة إنها متأخرة، غير أن بعض الخبراء يقولون إنها قد تكون لها تبعات على أي ممن يُنظر إليهم على أنهم يساعدون الحوثيين، بما في ذلك بعض منظمات الإغاثة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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